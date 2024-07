Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w rozmowach między Ukrainą a Rosją najważniejsze jest, by celem było rzeczywiste zapewnienie pokoju na warunkach zgodnych z prawem międzynarodowym.

- Na drugim szczycie pokojowym, jeśli plan będzie w pełni gotowy i jeśli Rosja będzie gotowa do omówienia tego planu i wynegocjowania zakończenia wojny, zgodnie z kartą ONZ, (...) wtedy będziemy gotowi do wspólnych rozmów z partnerami i z przedstawicielami Rosji. Czy będzie to Putin, czy nie Putin — co za różnica, bądźmy szczerzy — powiedział BBC prezydent Ukrainy.

Rozmowy Ukraina — Rosja. Zełenski mówi o chęci do prowadzenia uczciwych negocjacji

Podkreślił jednocześnie, że istotne jest, by osoba, która w rozmowach będzie reprezentować Moskwę, miała realny wpływ na politykę Rosji. Wskazał, że istotne jest również wsparcie dla Ukrainy ze strony sojuszników.

- Jeśli chcemy zakończyć wojnę, a mamy ku temu wszystkie możliwości, to będziemy gotowi do rozmów z przedstawicielami Rosji — stwierdził Zełenski. - Nigdy nie odmawialiśmy negocjacji - dodał.