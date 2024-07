Ukraińska obrona chwieje się w całym rejonie Doniecka. Obrońcy tracą kolejne miejscowości

– Plan Rosjan to dojść do Konstantyniwki. Jeśli spojrzeć na mapę, to można połączyć ich trzy kierunki ataków (na Czasiw Jar, Toreck i Pokrowsk) w jeden, konstantyniwski – sądzi ukraiński analityk wojskowy Ołeksij Hetman.

Po co Rosjanie atakują Konstantyniwkę

Liczące przed wojną ok. 70 tys. mieszkańców miasto Konstantyniwka jest ważnym hubem logistycznym ukraińskiej armii. Ale też ostatnią dużą miejscowością przed leżącym ok. 20 km na północ, dwukrotnie większym Kramatorskiem – centrum administracyjnym ukraińskiego obwodu donieckiego.

Z Czasiw Jaru do Konstantyniwki jest ok. 8 km, z Torecka – ok. 15 km, a rosyjskie oddziały znajdujące się dalej na południe dzieli od miasta ok. 25 km. Te ostatnie zgrupowanie próbuje obecnie przeciąć drogę Konstantyniwka–Pokrowsk, ale może zawrócić na północ i dołączyć do dwóch pozostałych. Na razie jednak atakują nadal na zachód i kolejna ukraińska pozycja obronna może tam paść w ciągu jednego, dwóch dni.