Choć pod Awdijiwką i Bachmutem straty Rosji były ogromne, to rozłożyły sią one na wiele bitewnych miesięcy.



Natarcie majowe, zarówno pod Charkowem, jak i na froncie wschodnim, obejmowało falowe ataki Rosjan potężnymi liczebnie wojskami. Analitycy brytyjskiego wywiadu wojskowego stwierdzili, że majowe straty poniesione przez Rosję, średnio 1200 żołnierzy dziennie, były najwyższe w całej wojnie.

Rosyjscy żołnierze w rozmowach i wpisach na Telegramie przyznawali, że ich oddziały poniosły duże straty. Niektórzy twierdzą, że ich szeregi są wycinane przez drony, ogień z karabinów maszynowych i ostrzał artyleryjski.

Użycie przez Rosję piechoty w atakach falowych odzwierciedla jedną z jej zalet podczas wojny: jej populacja jest znacznie większa niż Ukraina, co zapewnia jej większą pulę potencjalnych rekrutów. Jednak ofiary zmusiły Rosję do stosunkowo szybkiego wysłania nowych rekrutów na Ukrainę, co oznacza, że ​​żołnierze wysyłani na front są słabo wyszkoleni.

Zachód szacuje straty Rosji. Ukraina swoich pilnie strzeże

Odkąd Putin rozpoczął inwazję na pełną skalę w lutym 2022 r., co najmniej 350 000 rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych - taka liczbę wskazał niedawno sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin. Według szacunków brytyjskich liczba zabitych i rannych Rosjan przekroczyła 500 000.