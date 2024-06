Rosjanie próbują obecnie obejść Toreck od południa, bowiem wszystkie ich ataki od wschodu załamują się na ukraińskich pozycjach w Czasiw Jarze. Mimo to ukraińskie władze zarządziły ewakuację Torecka, który jest już bombardowany i ostrzeliwany rakietami (tak jak i Pokrowsk).

Spory na froncie: kto winien przegranej

Z powodu upadku Nowoołeksandriwki wybuchł spór wśród ukraińskich żołnierzy. Część oficerów zarzuciła dowodzącemu 110 Brygadą (która broniła miejscowości) brak umiejętności i wysłanie wsparcia z oddziałów obrony terytorialnej w rejon, który był już zdobyty przez Rosjan. To doprowadziło do dużych strat i chaosu, a w rezultacie do utraty pozycji.

Jednocześnie dowódcy słynnego oddziału Azow oskarżyli dowódcę całego odcinka frontu broniącego tego rejonu, gen. Juryja Sodola – choć publicznie nie podali jego nazwiska. „Azowcy” napisali doniesienie do prokuratury na „ukraińskiego generała, który zabił więcej naszych żołnierzy, niż jakikolwiek rosyjski generał”, zarzucając mu, że jego rozkazy doprowadziły do niebywałych strat. Jednocześnie kontrowersyjna deputowana parlamentu Mariana Bezugłaja oskarżyła Sodola, że „przepuścił przerwanie frontu pod Toreckiem, bo uchlewał się” w jednej z odeskich restauracji.

Główny problem ukraińskiej armii to brak żołnierzy

Prezydent Zełenski zareagował błyskawicznie i zdymisjonował generałą, mianując na jego miejsce generała z piechoty morskiej i dowódcę obrony Bachmutu Andrija Hnatowa.

Gwałtowne spory wśród żołnierzy i dowódców źle świadczą o stanie obrońców. – Jest nas za mało, mamy tylko połowę obsadzonych stanowisk – skarżył się jeden z ukraińskich oficerów, wskazując główne źródło wszystkich problemów i kłótni. Ale mobilizacja w Ukrainie posuwa się bardzo powoli i nie wiadomo, kiedy posiłki dotrą na front.