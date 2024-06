Pomocy humanitarnej jest za mało

Zdaniem ONZ po wejściu żołnierzy izraelskich do Rafah, od 6 maja do 6 czerwca do Strefy Gazy docierało przeciętnie 68 ciężarówek dziennie, znacznie mniej niż w kwietniu, gdy dziennie było 168 takich transportów. To zdecydowanie poniżej potrzeb, które wynoszą co najmniej 500 ładunków dziennie.

Przepływ pomocy do południowej Strefy Gazy zmniejszył się w momencie, gdy wzrosły potrzeby humanitarne. Ponad milion Palestyńczyków, z których wielu zostało już przesiedlonych, uciekło z Rafah po inwazji, tłocząc się w innych częściach południowej i centralnej Gazy. Większość z nich koczuje teraz w obozach namiotowych.

COGAT, izraelski organ wojskowy nadzorujący dystrybucję pomocy w Strefie Gazy, twierdzi, że nie ma żadnych ograniczeń dotyczących wjazdu ciężarówek. Według COGAT, od 2 maja do 13 czerwca do Strefy Gazy wjechało ponad 8 600 ciężarówek wszelkiego rodzaju, zarówno pomocowych, jak i komercyjnych, czyli średnio 201 dziennie.