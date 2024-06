Rosyjski przywódca wyjaśniał też powody trwającej od maja ofensywy w obwodzie charkowskim. — Jesteśmy obecnie po prostu zmuszeni do przesunięcia linii frontu w kierunku Charkowa, aby faktycznie ograniczyć ataki terrorystyczne na Biełgorod i inne obszary zaludnione — mówił, nawiązując do ostrzałów, prowadzonych przez Ukrainę. Nie wspomniał, że Kijów posiada broń pozwalającą na znacznie dalsze ataki (Biełgorod od Charkowa dzieli ok. 65 km), w tym drony, które przelatywały nad terytorium Rosji setki kilometrów, w tym do Moskwy.



Rosyjska ofensywa w obwodzie charkowskim

W maju generał Christopher Cavoli, najwyższy dowódca NATO w Europie, ocenił, że rosyjska armia, która po raz drugi od początku wojny zaatakowała obwód charkowski, nie będzie miała wystarczających sił i środków, aby radykalnie zmienić sytuację na tym odcinku frontu. Po ponad miesiącu działań ofensywa Rosjan znalazła się w martwym punkcie i według zachodnich analityków Ukraińcom udało się tam powstrzymać siły Kremla. Jednak, zdaniem ekspertów, podczas gdy Ukraina wysłała na ten odcinek dużą część swoich rezerw i nowo przybyłej zachodniej amunicji, rosyjskie wojska posuwały się dalej na wschód i południe — w Doniecku i Ługańsku.