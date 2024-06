Izrael i Hamas naruszają prawa dzieci i narażają je na niebezpieczeństwo podczas wojny - takie stanowisko przekaże Radzie Bezpieczeństwa ONZ sekretarz generalny António Guterres. Izraelscy politycy są oburzeni. - Nie liczy się to, co mówią goje, ale to, co robią Żydzi - skomentował jeden z tamtejszych ministrów.