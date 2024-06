Generał jednego z krajów NATO: Mamy trzy lata, by się przygotować na to, co może się stać

NATO ma dwa-trzy lata czasu do momentu, gdy Rosja odbuduje swoje zdolności w zakresie przeprowadzenia ataku konwencjonalnego, który mógłby zagrażać Sojuszowi - twierdzi głównodowodzący norweską armią, gen. Eirik Kristoffersen.



Aktualizacja: 04.06.2024 13:42 Publikacja: 04.06.2024 13:31