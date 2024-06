Kto będzie odbudowywał Ukrainę?

Duże korporacje już za pośrednictwem mediów zachęcają Ukraińców do legalnej pracy, muszą też podwyższać pensje. Zrobiły to (od 1 maja podniosły wynagrodzenia od 5 do 25 proc.) zakłady należące do grupy metalurgicznej Metinvest Rinata Achmetowa, które najbardziej odczuły skutki mobilizacji. Co szósty pracownik korporacji (zatrudnia ona ponad 50 tys. ludzi) znalazł się już szeregach armii ukraińskiej. – W niektórych zakładach nie możemy powrócić nawet do 50–60 proc. produkcji, którą mieliśmy przed wojną. Przyczyna – ludzie. To wspólny problem dużego biznesu, który pracuje w Ukrainie – alarmowała w kwietniu Tetiana Petruk, jedna z dyrektorek Metinvestu.

Obecnie ponad 70 proc. pracodawców Ukrainy narzeka na brak pracowników. Kto więc będzie odbudowywał zniszczone rosyjskimi bombami miasta po zakończeniu wojny? – Bez sprowadzenia dużej ilości imigrantów nie poradzimy sobie. Przeciętni Ukraińcy dzisiaj nad tym się jednak nie zastanawiają, bo to bardzo odległa perspektywa. Ta wojna może trwać jeszcze długo. Dla ludzi ważne jest dzisiaj to, by paliwo było na stacjach i sklepy były wypełnione towarami. Resztę odkładają na później – mówi Ochrimenko.