Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 819 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W wyniku rosyjskiego ataku Sumy zostały pozbawione dostaw prądu.

Z informacji przekazywanych agencji Reutera przez źródło w ukraińskim wywiadzie dowiadujemy się, że Ukraińcy wyposażyli część swoich dronów morskich w wyrzutnie rakiet, dzięki czemu drony mogą być wykorzystywane do atakowania rosyjskich pozycji, a nie tylko do ataków na rosyjskie okręty.



Reklama

Jak Ukraińcy wykorzystują drony morskie do ataków na rosyjskie okręty

Ukraińcy, którzy nie mają obecnie żadnych okrętów (na początku wojny Marynarka Wojenna Ukrainy zatopiła swój okręt flagowy, fregatę Hetman Sahajdaczny, by nie wpadła ona w ręce Rosjan — red.), używają dronów morskich, przenoszących ładunki wybuchowe, do atakowania okrętów Floty Czarnomorskiej, do których podpływają i uderzają w nie detonując przenoszony ładunek.