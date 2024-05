Według Instytutu Badań nad Wojną (ISW), Rosja rozpoczęła ofensywę na północy obwodu charkowskiego przed zakończeniem transferu jednostek, które miały wziąć w niej udział. Eksperci wojskowi uważają, że rosyjska armia wkrótce sprowadzi rezerwy w celu zintensyfikowania operacji ofensywnych na tym obszarze. Jednocześnie ISW twierdzi, że Rosja nie ma środków, aby okrążyć lub zdobyć Charków. Prowadzona wokół miasta ofensywa może doprowadzić natomiast do tego, że Charków znajdzie się w zasięgu rosyjskiej artylerii.

Gen. Roman Polko: Rosjanie dążą do tego, by uzyskać dostęp do Charkowa na zasięg artylerii lufowej

Opinię tę podziela gen. Polko, który zaznaczył, że „przy uderzeniu na Charków wygenerowano za mało sił". — Trudno dziś też uzyskać elementy zaskoczenia operacyjnego, kiedy mamy wywiad, rozpoznanie satelitarne, ale też inne formy wywiadu, które pozwalają identyfikować, gdzie i jakie siły się przemieszczają — wyjaśniał. Przyznał, że „przez rok Rosjanie poczynili pewien postęp” i przeszli do ataku. — Posunęli się w ciągu roku 12-15 kilometrów do przodu. Zdobywają jakieś miejscowości — każda jest ważna, ale tak naprawdę trudno niektóre z nich znaleźć na mapie — zauważył.



— Rosjanie destabilizują Donbas — widać wyraźnie, że to właśnie przede wszystkim tam toczą się najcięższe walki. Oczywiście, Charków też jest bombardowany rakietami. Jednak Rosjanie w tym momencie dążą do tego, żeby uzyskać dostęp do Charkowa na zasięg artylerii lufowej, czyli powiedzmy około 20 kilometrów. To byłoby dla nich dobre — analizował emerytowany wojskowy.



Generał stwierdził, że celem Kremla nie musi być zdobycie Charkowa, ponieważ „niespecjalnie mają czym, nie chcą tracić sił". — Będą jednak korzystać z możliwości mordowania ludzi w tym mieście, poprzez uderzenia artylerii lufowej. To już z pewnością mogłoby obniżać morale Ukraińców i też jest jakimś celem Rosji — podsumował gen. Roman Polko.