Prof. Andrzej Zybertowicz: Polska w Nuclear Sharing? W tym przypadku Rosja ma powody, żeby się niepokoić

— W tle tego wszystkiego, co próbuję jako socjolog zajmujący się problematyką bezpieczeństwa powiedzieć, jest to, jakie nastawienie do obrony swoich ojczyzn mają obywatele krajów wolnego Zachodu, w tym Polski. Czy naszych obywateli możemy „straszyć” perspektywą wojny? Czy powinniśmy uspokajać? — pytał Zybertowicz, oceniając, że „Polacy jako ogół myślą bardziej racjonalnie niż niektórzy eksperci”.

Profesor powołał się przy tym na analizę z lutego br. Wiktora Jurasza w Onecie pt. „Dziesięć powodów, dlaczego Polsce nie grozi wojna z Rosją”. — Proszę zwrócić uwagę: najbardziej wpływowy portal, pan Jurasz, który wcześniej napisał szereg bardzo rozsądnych, trafnych analiz, pisze coś tak dziwnego. Przedstawia tam argumenty, z których niektóre są sensowne, ale przecież wiele osób nie wnika w szczegóły, tylko w przekaz zawarty w tytule. Wielu Polaków może się poczuć zmobilizowanymi, prawda? — krytykował.

Prof. Zybertowicz: Społeczeństwo dotknięte kulturą nadmiarowej konsumpcji

— Słyszałem niedawno rozmowę, w której ktoś powiedział: „Nawet gdy się spodziewamy, że będziemy na drodze mieli masę rozsypanych gwoździ, to nikt nie jeździ samochodem, w którym trzyma w bagażniku cztery zapasowe koła. Jeździmy z jednym zapasowym kołem, a coraz częściej nawet wcale”. Ale ta osoba nie zrozumiała jednej rzeczy: że ewentualna przeszkoda na drodze, owe gwoździe, nie wiedzą o tym, ile kół w bagażniku wieziemy i nie zachowują się proporcjonalnie do liczby kół. Natomiast potencjalny agresor uważnie obserwuje nasze przygotowania wojenne i w tej metaforze cztery koła mają pełnić funkcję odstraszającą. I teraz, funkcję odstraszającą agresora pełnią nie tylko systemy militarnego przygotowania społeczeństwa do obrony — a więc ilość wojska, stopień jego wyszkolenia, nowoczesność broni, synchronizowanie współpracy z innymi krajami natowskimi, sprawność wywiadu i kontrwywiadu, Funkcje odstraszającą pełnią też postawy społeczne — stopień gotowości społeczeństwa do działania na rzecz wolności swojego kraju i w sytuacjach skrajnych do oddania życia. I agresor analizuje, co wynika z badań, co wynika z zachowań — argumentował Zybertowicz.



— Społeczeństwo polskie, tak jak i wiele społeczeństw Zachodu, jest dotknięte kulturą wysokiej konsumpcji, kulturą nadmiarowej konsumpcji. To się łączy z hiperindywidualizmem i obojętnością na interesy wspólnoty, w której sobie żyjemy (...). W tej perspektywie, jako socjolog, cały czas się zastanawiam, na ile i jak często trzeba społeczeństwu komunikować czarne, realistyczne scenariusze, które nie muszą się spełnić. Ale być może, jeśli społeczeństwo będzie gotowe i zorganizowane na wypadek agresji Rosji, jeśli polskie wojsko będzie przygotowane do pójścia z pomocą krajom bałtyckim w razie rosyjskiej agresji — bo nikt inny szybciej niż Polacy nie jest w stanie tej pomocy udzielić - to będzie pełniło funkcję odstraszającą — podsumował prof. Andrzej Zybertowicz.