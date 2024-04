Ryanair wzmacnia swoją obecność na lotnisku w Katowicach. Dodał do bazy boeinga 737-800NG, zwiększając tym samym liczbę swoich maszyn do trzech, a od kwietnia uruchomił połączenia z Zadarem, Alicante, Maltą, Bari i Rzymem-Fiumicino we Włoszech.