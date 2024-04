„I wtedy, tradycyjnie, Ukraińcy wracają do domu, do Rosji, często po kawałku, ale dość aktywnie i bez żalu. To co klika Zełenskiego nazywa dziś separatyzmem, jest w rzeczywistości ucieczką od (...) nienormalnego przywództwa, które swoją niekompetencją i głupotą wykańcza kraj i jego obywateli” - napisał Medwedczuk.



Jego zdaniem „o ile pierwszych pięciu prezydentów (Ukrainy) w różnym stopniu podkopało podstawy ukraińskiej państwowości, Zełenski zakończył ten proces wystawieniem wielkiego, krwawego widowiska”.

Wiktor Medwedczuk: Dzikie Pola zostaną wskrzeszone przy udziale Rosji

„Ale to widowisko zmierza do końca i dziś, w miejscu kraju, widzimy wyludnione popioły. I te Dzikie Pola zostaną tradycyjnie wskrzeszone wraz z Rosją, co robią teraz mieszkańcy Krymu, Donbasu, obwodów zaporoskiego i chersońskiego, wykorzystując prawo do wybrania normalnych warunków życia dla siebie i swoich dzieci” - ocenił Medwedczuk.



Jak dodał mieszkańcy tych części Ukrainy „dokonali wyboru biorąc pod uwagę śmiertelne zagrożenie działaniami nazistowskiego kijowskiego reżimu, poważnym naruszeniem ich praw podstawowych, wolności i ludobójstwem wymierzonym w rosyjskojęzyczną ludność” kraju.



Medwedczuk w swoim artykule nie wspomina, że Ukraina dwukrotnie — w 2014 i 2022 roku — padła ofiarą rosyjskiej agresji zbrojnej, a referenda, które opisuje jako „wyraz woli” mieszkańców okupowanych terenów, odbywały się bez udziału międzynarodowych obserwatorów w warunkach, w których nie można mówić o ich legalności, a ich wyniki zostały prawdopodobnie sfałszowane.