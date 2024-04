Ukraińskie drony mają coraz większy zasięg. "Są lepsze od zachodnich sankcji"

Ukraińskie firmy oferują kilkanaście rodzajów dronów

Dwa dni przed obecnym atakiem z kolei ukraiński minister cyfryzacji Michaił Fiodorow w wywiadzie dla „Die Welt” informował, że Kijów ma już drony latające ponad 1000 kilometrów. Z innych źródeł wiadomo, że ukraińskie firmy zajmujące się produkcją dronów oferują armii już kilkanaście ich rodzajów, ale mniej więcej czwarta część maszyn nie jest znana nawet z nazwy. Jeden z nich w końcu został publicznie nazwany. To Ljutyj, którym od początku roku atakowano kilka rafinerii, największy w Rosji kombinat metalurgiczny, a 20 marca bazę rosyjskich bombowców strategicznych w miejscowości Engels.

Kijów ma już drony latające ponad 1000 kilometrów

Pierwsze informacje o wtorkowym trafieniu pojawiły się zaś ze „specjalnej strefy ekonomicznej Ałabuga” leżącej 10 kilometrów od miejscowości Jełabuga. Tam rosyjska armia produkuje na irańskiej licencji swoje drony Gerań-2 (czyli irański shahid-136), które stały się zmorą Ukrainy, atakując ją prawie co noc.

Nie wiadomo jeszcze, w co trafił ukraiński pocisk w „strefie specjalnej”. Montażem dronów zajmują się tam uczniowie technikum, których miejscowe władze skierowały do tej prawie niewolniczej pracy (ponad 10 godzin dziennie). Zmienili oni na stanowiskach pracy część specjalistów, których powołano do wojska. Do połowy ubiegłego roku wyprodukowano tam podobno 300 shahidów, ale docelowo tyle ma być robionych w ciągu jednego miesiąca.

Ukraińskie drony biją rekordy zasięgu

Tuż po tym kolejny dron trafił leżącą 200 kilometrów na wschód od Jełabugi rafinerię w Niżniekamsku należącą do Łukoilu i jedną z pięciu największych w Rosji – bijąc kolejny rekord zasięgu. Od początku roku Ukraińcy – mimo sprzeciwów Waszyngtonu, którego denerwuje 13-procentowy wzrost cen na ropę wywołany atakami – trafili co najmniej 15 rosyjskich rafinerii różnej wielkości.