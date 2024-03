Putin chce wypędzić Ukraińców z Ukrainy

Niemal co czwarty ukraiński uchodźca już wprost przyznaje, że nie planuje wracać

Eksperci CES szacują, że obecnie poza granicami kraju przebywa niemal 5 mln ukraińskich uchodźców, z których 1,3 mln znajduje się w Rosji. W Europie najwięcej przyjęły Niemcy (1,3 mln) oraz Polska (950 tys.), niemal 400 tys. Ukraińców przebywa w Czechach. Reszta m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Z badań wynika, że w zależności od rozwoju sytuacji nad Dnieprem poza granicami kraju już na zawsze może pozostać co najmniej od 1,4 do 2,3 mln Ukraińców. I niewykluczone, że po zakończeniu wojny ściągną do siebie przebywających obecnie w kraju krewnych. Z analiz ekonomistów wynika, że to oznaczałoby zmniejszenie PKB kraju (z poziomu przedwojennego) od 3,9 do 6,3 proc. rocznie. To pogorszyłoby sytuację demograficzną, która jeszcze przed wojną nie była dobra.

Skala problemu może być znacznie większa, ponieważ z danych wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców wynika, że poza granicami Ukrainy przebywa niemal 6,5 mln uchodźców. Tymczasem ukraińskie sondaże pokazują, że jeszcze niemal co piąty mieszkaniec przyznaje, że wyjedzie za granicę w przypadku eskalacji sytuacji.

Ukraińskie miasta bez prądu

A nic nie wskazuje na to, by Rosja dążyła do deeskalacji. W ostatnich dniach nasiliły się bombardowania ukraińskich miast. Mieszkańcy Kijowa znów musieli uciekać do metra, by chronić się przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Mocno poturbowano infrastrukturę energetyczną Ukrainy po ostatnim uderzeniu w Dnieprzańską Elektrownię Wodną i szereg innych obiektów.