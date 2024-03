— Brak mobilizacji — czyli brak nowych żołnierzy — na Ukrainie jest już od maja 2023 — zwrócił uwagę gen. Waldemar Skrzypczak. W rozmowie z fronda.pl były dowódca Wojsk Lądowy zauważył, że przyczyną niepowiedzeń Kijowa na froncie jest też „wstrzymanie zakupów amunicji”. — Ukraińcy mieli pieniądze, ale nie kupowali pocisków. To stworzyło sytuację, z którą mamy teraz do czynienia. (...) Nie ma mobilizacji, a więc nie ma tym samym uzupełniania strat. Amunicji nie kupują od sierpnia 2023, to z czego mają strzelać? — pytał retorycznie.



Gen. Waldemar Skrzypczak: Ukraina idzie na przegraną i to jest wybór Kijowa

— Ten głęboki kryzys powoduje to, że Ukraińcy „strzelają z powietrza” i mają nieuzupełnione jednostki wyszkolonymi żołnierzami. To są błędy polityczne wynikające po pierwsze z braku decyzji w Kijowie o mobilizacji — ocenił emerytowany wojskowy. — Druga sprawa to rozkradanie pieniędzy. Zełenski co prawda obiecywał, że przypilnuje korupcję i przeciekanie funduszy, ale niewiele z tym zrobił, a nawet mówi się, że biorą w tym udział ludzie z jego bezpośredniego otoczenia. W efekcie armia ukraińska nie ma czym walczyć — tłumaczyły były wojskowy, podkreślając, że jest to „okradanie swojej armii, swoich żołnierzy”. — Ja widziałem na filmie, co ukraińscy żołnierze jedzą w okopach i — powiem to brutalnie – swojemu psu bym tego nie dał. To jest po prostu skandal. Ukraińcy idą na przegraną i to jest wybór Kijowa, a wołanie Zełenskiego „dajcie… dajcie… dajcie…” moim zdaniem jest nieuzasadnione, ponieważ my dajemy, a oni to marnują z wielkim zaangażowaniem. Marnują pieniądze, nie mają ludzi do walki, nie mają pomysłu na pokonanie Rosji — krytykował.

Zdaniem weterana operacji w Iraku „katastrofę”, która może spotkać Kijów, Ukraińcy „sami sobie gotują”. — I niech nie zwalają winy na nas, pomimo że te decyzje dotyczące doposażenia armii ukraińskiej idą bardzo wolno. To jednak wynika z faktu, że poziom zaufania do Kijowa jest bardzo niski i sprawcami tego są sami Ukraińcy i ekipa Zełenskiegi — stwierdził.

— Pomimo wielkiego bohaterstwa ukraińskich żołnierzy, dla których mam wielki szacunek (...) to mają słabych rządzących, którzy najprawdopodobniej Ukrainę doprowadzą do katastrofy, jeśli dalej tak będzie — podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.