Prezes Fundacji „Dom Białoruski”: Po zamachu pod Moskwą może dojść do próby destabilizacji Polski

W trzecią rocznicę uwięzienia Andrzeja Poczobuta Aleś Zarembiuk podkreślił, że przez ostatni miesiąc rodzina Poczobuta nie otrzymuje od niego żadnych informacji.



Aleś Zarembiuk: W białoruskim więzieniu łamano ręce za witanie się z mężem Swietłany Cichanouskiej

Zdaniem Alesia Zarembiuka oznacza to prawdopodobnie, że Poczobut przebywa w więziennej izolatce. - I — moim zdaniem — jest torturowany - dodał.



A czy Zarembiuk ma jakieś dowody na tortury wobec Poczobuta?



- Nie mamy potwierdzeń co do (tortur stosowanych wobec) Poczobuta, ale mamy informacje które przywożą do Polski więźniowie, którzy spędzili ostatnie trzy lata w więzieniach, wyszli i przyjechali na podstawie wiz humanitarnych do Polski — odparł.