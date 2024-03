— Sposób życia zmieni się tak radykalnie, jak zawsze to miało miejsce w historii, pod okupacją rosyjską, że w sposób cywilizacyjny będzie widoczna po wiekach różnica na poziomie nawet infrastruktury na mapie. Proszę otworzyć mapę Google'a i zobaczyć, jak wygląda rozwój infrastruktury komunikacyjnej w zachodnich i wschodnich Niemczech. Jeżeli ta różnica sposobu życia jest tak bardzo widoczna nawet na mapie, w infrastrukturze, to jak bardzo musiałaby się różnić w sposobie codziennego funkcjonowania? I teraz, jeśli nie da się przed tym uciec — a złudzeniem jest, że można to zrobić, wyjeżdżając tysiąc kilometrów dalej do jakiegoś miłego, ciepłego kraju — to właściwą decyzją i właściwą formą zachowania jest stanąć w obronie świata, w którym żyjemy — kontynuował szef BBN.



Czy młodzież broniłaby Polski w przypadku wojny Rosji z Polską?

Pytany o możliwą postawę Polaków w przypadku rosyjskiej inwazji na nasz kraj, Jacek Siewiera zastrzegł, że jest to jego „prywatna ocena, absolutnie nie urzędnika państwowego, natomiast ona musi być szczera”. — Patrząc na moich rówieśników, a zwłaszcza młodszych obywateli, na młodzież płci męskiej, rzeczywiście można mieć wiele obaw. Rzeczywiście, słuchając rozmów, zwłaszcza młodzieży, można mieć wątpliwości co do tego, w jaki sposób zachowają się w obliczu zagrożenia. Zwłaszcza, że każdy z nas, nawet żołnierz zawodowy, w momencie kryzysu — czy to pandemii, czy to wojny, czy jakiegokolwiek innego zdarzenia — ma naturalny odruch ucieczki. To jest naturalny odruch każdego człowieka — przyznał rozmówca wprost.pl. — Biorąc pod uwagę ten proces psychologiczny, który jest zaszyty w naszym, powiedzmy, DNA, (...) w podstawowych odruchach pnia mózgu, można wyciągać wnioski, że młodzież nie jest przygotowana na myślenie o trudnych czasach — powiedział, oceniając, że „są to zbyt pochopne wnioski”.

— Historia uczy, że nie ma państwa, które z taką zaciekłością i z taką determinacją (...) dokonywało powstań. (...) siłowych prób odzyskania niepodległości i życia w wolnym kraju. Sto dwadzieścia lat nie było nas na mapie. I po tych stu dwudziestu latach tę niepodległość uzyskaliśmy. Jestem przekonany, że ten czynnik i to umiłowanie wolności jest dużo silniejsze, niż impulsywny odruch podążania za wygodnym stylem życia — podsumował Jacek Siewiera.