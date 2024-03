Wojna na Ukrainie bez przełomów. Rosjanie pełzną naprzód

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że na samą Ukrainę w ciągu marca Rosjanie zrzucili ok. tysiąca bomb, dronów i rakiet dalekiego zasięgu (ponad 30 dziennie)

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że na samą Ukrainę w ciągu marca Rosjanie zrzucili ok. tysiąca bomb, dronów i rakiet dalekiego zasięgu (ponad 30 dziennie). W odwecie codziennie ukraińska armia atakuje swoimi dronami Rosję. Obecnie Ukraińcy mają już kilkanaście typów takich pocisków, wśród nich co najmniej dwa z silnikami odrzutowymi. Ale nieznana jest ich skuteczność. Kijów nie afiszuje się z trafionymi celami, Kreml zaś podaje tylko nieco nieprawdopodobne ilości zestrzelonych dronów, nie mówiąc nic o tych, których nie trafił.

Wszyscy czekają na to, co zrobi Putin

Wymiana powietrznych ciosów nie wpływa na sytuację na froncie, gdzie Rosjanie cały czas pełzną naprzód. W okolicach Kupianska, Awidijiwki i w zaporoskich stepach (nawet na odcinkach, gdzie aktywnych działań nie było od lata 2022 r.) wciąż są w natarciu, choć ich zdobycze terytorialne mierzone są setkami metrów, a nie kilometrami.

Obecnie trudno się zorientować, czy ich ogólny atak powoli się kończy. Wszyscy jednak czekają na to, co zrobi Putin. Według powszechnej opinii po wyborach dających mu piątą kadencję prezydencką może on ogłosić kolejną mobilizację (poprzednia była we wrześniu 2022 r.). Wojsko bowiem chce posiłków, bo do walki weszły już nawet rezerwy – bez widocznych rezultatów.

Straty armii rosyjskiej są ogromne i przynajmniej w niektórych miejscach frontu stopują jej posuwanie. „Tam jest prawdziwe piekło. Ojciec przepadł tam jeszcze w grudniu. Rozmawiałam z człowiekiem, z którego numeru ostatnio dzwonił. Ten mówi, że »chochły« (rosyjska, pogardliwa nazwa Ukraińców – red.) nazwały jego kompanię 7. Zakład Mięsny – no, wiadomo dlaczego” – pisze w internecie Rosjanka Irina Usowa, szukająca ojca zaginionego na froncie w okolicach Bachmutu.