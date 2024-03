Macronowi zadano pytanie o rozmowy telefoniczne z Putinem w czasie wywiadu, którego udzielił ukraińskim mediom. W przeszłości prezydent Francji wielokrotnie był krytykowany za dzwonienie do rosyjskiego przywódcy.



Teraz jednak Paryż zdaje się być w forpoczcie pomaganie Ukrainie w obronie przed rosyjską agresją. Emmanuel Macron w ostatnim czasie nie wykluczył nawet opcji wysłania wojsk europejskich na Ukrainę. W czwartek, podczas wywiadu telewizyjnego we Francji, po raz kolejny przedstawił rosyjską inwazję jako zagrożenie egzystencjalne i stwierdził, że nakładanie jakichkolwiek ograniczeń na pomoc Kijowowi jest „wyborem porażki”.

— Tak, odbiorę telefon, bo czuję, że to mój obowiązek i wysłucham, co on (Putin – red.) ma do zaproponowania — powiedział w sobotę prezydent Francji. Jego zdaniem należy pomóc Kijowowi w zwiększeniu jego zdolności obronnych, ale jednocześnie należy promować zawieszenie broni. Macron podkreślił także, że Francja jest gotowa zareagować w przypadku eskalacji konfliktu na Ukrainie, ale nie będzie inicjatorem agresji.