- Z wojskowo-technicznego punktu widzenia jesteśmy oczywiście gotowi. Mamy je [siły nuklearne] stale w pogotowiu" - powiedział Władimir Putin w wywiadzie dla państwowej telewizji.

Władimir Putin: Dlaczego mielibyśmy użyć broni atomowej na Ukrainie?

Jednocześnie prezydent Rosji podkreślił, że jak dotąd nie było potrzeby użycia taktycznej broni jądrowej w wojnie z Ukrainą. Zapytany, czy oznacza to, że taka myśl nie przyszła mu do głowy, prezydent odpowiedział: "Nie, dlaczego miałoby to nastąpić?".

Putin dodał, że Rosja użyłaby broni jądrowej, gdyby chodziło o istnienie państwa rosyjskiego i naruszenie jego suwerenności i niezależności. - Mamy wszystko zapisane w naszej strategii, nie zmieniliśmy jej - dodał prezydent.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjscy ochotnicy przekroczyli granicę. Władimir Putin mówi o trzech celach partyzantów We wtorek członkowie Legionu „Wolność Rosji” wraz z innymi formacjami ochotniczymi wkroczyli na teren Rosji. Prezydent Rosji Władimir Putin, który startuje w rozpoczynających się w piątek wyborach, mówi o trzech powodach walk w pobliżu granicy z Ukrainą.

Zdaniem Putina, „rosyjska triada nuklearna jest najbardziej zaawansowana na świecie”. Prezydent zadeklarował, że jeżeli wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadzi testy nuklearne, to Rosjanie odpowiedzą tym samym.