W artykule dotyczącym możliwego scenariusza ataku na Rosję przekazano, że w operacje zostałyby zaangażowane formacje wojskowe nowego typu, które są obecnie tworzone na Zachodzie — połączone formacje operacyjne. To zwarte, wysoce mobilne, złożone grupy wojsk zdolne do zadawania zniszczeń w infrastrukturze administracyjnej, politycznej i wojskowo-przemysłowej we wszystkich dziedzinach: lądowej, morskiej, powietrznej, kosmicznej i informacyjnej.

"Najbardziej oczekiwanymi formami zastosowania połączonych formacji operacyjnych są operacje ziemia-powietrze. Rozpoczną się one od powietrznych (od 2030 roku powietrzno-kosmicznych) operacji ofensywnych składających się z szybkiego uderzenia i kilku (od 2-3 do 5-7) zmasowanych uderzeń rakietowych i powietrznych. W tym przypadku lotnictwo będzie jednym z pierwszych, którzy wejdą do operacji bojowych jako najbardziej zwrotny i zdolny do adaptacji rodzaj wojsk, być może nawet przed rozmieszczeniem głównego zgrupowania" - przekazano w artykule.

Wojna z NATO. Rosjanie wskazują na znaczenie lotnictwa

Rosjanie wskazują, że zanim rozpocznie się aktywna faza działań, formacje operacyjne wroga przeprowadzą prowokacyjne, demonstracyjne, informacyjne i inne potencjalnie agresywne działania w celu kontrolowania sytuacji. „Agresor zintensyfikuje wszystkie rodzaje rozpoznania, regularne loty samolotów i dronów w pobliżu granic kraju, w tym loty bombowców strategicznych. Możliwe są również ćwiczenia z udziałem grup lotniskowców i okrętów z pociskami manewrującymi” - oceniają rosyjscy eksperci.

W związku z rosnącym zagrożeniem uderzeniem na Rosję, autorzy artykułu wzywają do zwiększenia roli Sił Powietrznych i Kosmicznych w ogólnej strukturze konfliktów zbrojnych. Ich zdaniem w szczególności konieczne jest wyposażenie rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych w nowe i zmodernizowane samoloty i drony, wprowadzenie zaawansowanych zautomatyzowanych systemów kontroli i poprawa wsparcia wywiadu. Ponadto konieczne jest opracowanie nowych poglądów na organizację bojowego wykorzystania sił powietrznych zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny — podsumowują autorzy artykułu.