Brytyjscy żołnierze są na Ukrainie. Pomagają w atakowaniu celów pociskami Storm Shadow?

- Jeśli chodzi o planowanie misji (z użyciem pocisków Storm Shadow — red.) wiem jak Anglicy to robią, robią to całkowicie na dystans. Mają też kilku ludzi na miejscu, którzy to robią, Francuzi nie (Francja przekazała Ukrainie swoją wersję pocisków Strom Shadow, SCALP-EG — red.).



Z wypowiedzi Gerhartza — jak pisze „The Guardian” - wynika, że na Ukrainie są brytyjscy żołnierze, którzy uczestniczą w atakach prowadzonych na rosyjskie cele (pociski Storm Shadow są wykorzystywane do uderzeń na głębokim zapleczu frontu, w tym do uderzeń na Krym, który Rosja uważa za część swojego terytorium, choć społeczność międzynarodowa uznaje półwysep za okupowaną część Ukrainy).



Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, komentując treść rozmowy stwierdził, że jest to dowód na "bezpośrednie zaangażowanie kolektywnego Zachodu w konflikt na Ukrainie.



Niemieccy oficerowie, których rozmowa wyciekła do mediów przyznają, że szybkie przekazanie pocisków Taurus Ukrainie wymagałoby zaangażowania niemieckiej armii

Autentyczność opublikowanego przez Simonjan nagrania nie została potwierdzona. Niemcy prowadzą dochodzenie w tej sprawie, a minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, oskarżył Rosję o prowadzenie wojny informacyjnej.