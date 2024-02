- Chcieliśmy dać jasny sygnał władzom Polski i Unii Europejskiej. Najwyższy czas wydalić rosyjskich dyplomatów z naszego kraju — mówił jeden z demonstrantów cytowany przez Reutersa.

W przeciwieństwie do innych krajów bałtyckich, które wydaliły ambasadorów Rosji, Polska nie zdecydowała się dotychczas na taki krok, choć usunęła dyplomatów.

Druga rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Ambasador Zwarycz: Wojna trwa od 10 lat

Około godz. 18 demonstranci spod ambasady dotarli do Sejmu. Przed polskim parlamentem głos zabrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. Przypomniał, że choć największa od 70 lat wojna w Europie wybuchła dokładnie 2 lata temu, to w rzeczywistości trwa ona od 2014, i od tego czasu Ukraina walczy z rosyjską agresją.



Zwarycz podziękował za słowa solidarności, których dziś padło wiele, ale poprosił, by za tymi słowami poszły czyny, bo „Putin niestety nie dyskutuje, a wysyła rakiety na nasze głowy”.

Głos zabrała także Małgorzata Kidawa-Błońska, która powiedziała, że Putin napadł na Ukrainę, bo Ukraina wybrała wolność i broni wartości cennych dla demokratycznego świata.



- My chronimy te wartości, wy za te wartości w tej chwili umieracie, dlatego to wsparcie dla was, każde, jest konieczne — mówiła posłanka PO.