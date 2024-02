Daniłow: Rosja zmyśla

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow oskarżył Rosję o sfabrykowanie tej historii o obecności jeńców na pokładzie maszyny, dodając, że gdyby rzeczywiście byli tam ukraińscy jeńcy wojenni, Rosja sfilmowałaby miejsce katastrofy w celach propagandowych.

Daniłow uważa, że „materiał biologiczny” byłby obecny w dużych ilościach, tak jak było to w miejscu katastrofy zestrzelonego lotu 752 Ukraine International Airlines w 2020 roku.

- Tam nic takiego nie było; zmyślili całą historię – powiedział Daniłow w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Babel. - Nie mają nic do pokazania, bo gdyby to wydarzyło się naprawdę, obraz byłby zupełnie inny.

Czy Iła-76 zestrzeliła rakieta z amerykańskiego systemu Patriot?

Anonimowi urzędnicy amerykańscy powiedzieli jednak dziennikowi "The New York Times", że za katastrofę lotniczą najprawdopodobniej odpowiadał amerykański system rakietowy Patriot. Według urzędników na pokładzie samolotu prawdopodobnie znajdowała się także co najmniej część ukraińskich jeńców.

Urzędnicy amerykańscy podają, że Ukraina prawdopodobnie działała w oparciu o słabe dane wywiadowcze, ponieważ samolot był wcześniej używany do transportu rakiet, co czyniło go cennym celem dla ukraińskiej armii.