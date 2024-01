Think tank: Rosjanie prowadzą obecnie ofensywę na Ukrainie

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 707 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o finalizowaniu prac nad kilkoma umowami dotyczącymi gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

ISW odnotowuje wypowiedź szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego, gen. Kyryło Budanowa, który stwierdził 30 stycznia, że na Ukrainie trwa obecnie rosyjska ofensywa, a jej celem jest dotarcie do rzeki Żerebiec, w rejonie granicy między obwodami charkowskim i ługańskim oraz do administracyjnych granic obwodów donieckiego i ługańskiego.



Ukraiński wywiad: Rosjanie nie zrealizują celów zimowo-wiosennej ofensywy w 2024 roku

Obwody doniecki i ługański są miejscem, w którym w 2014 roku doszło do walki z prorosyjskimi separatystami i utworzenia samozwańczych, separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Obie separatystyczne republiki rościły sobie prawa do całych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego. Tuż przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę Rosja uznała niepodległość tych republik i zawiązała z nimi sojusz wojskowy. Jesienią 2022 roku, na podstawie pseudoreferendum, Rosja przeprowadziła nielegalną aneksję obu obwodów, mimo że do dziś nie kontroluje całego ich terytorium.



Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 706. dniu wojny PAP

Gen. Kyryło Budanow uważa, że Rosjanie nie zrealizują celów prowadzonej obecnie ofensywy a ich wojska do początku wiosny będą „kompletnie wycieńczone”.