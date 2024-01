– Zełenski powinien jak najszybciej zwolnić doradcę, który go do tego namawia. Nawet jeżeli tym doradcą jest jego wewnętrzny głos. Bo większą szkodę Ukrainie trudno byłoby dzisiaj wyrządzić – dodaje.

Co oznaczałaby dymisja generała Wałerija Załużnego

Ukraińscy wojskowi nazywają Załużnego „batką”, co w języku ukraińskim oznacza „ojciec”. Ukraińscy artyści poświęcają mu piosenki, a w sondażach cieszy się największym zaufaniem, pozostawiając w tyle nawet prezydenta Zełenskiego. Z grudniowych danych kijowskiego ośrodka KMIS wynikało, że ufa mu aż 88 proc. Ukraińców (zaufanie do prezydenta deklarowało 62 proc. ankietowanych). Wielu ekspertów uważa, że popularność generała wystraszyła otoczenie prezydenta. Co oznaczałaby jego dymisja?

– Taką decyzją prezydent nastawiłby przeciw sobie ogromną część ukraińskiego społeczeństwa i sprowokowałby nastroje protestacyjne wśród wojskowych. To byłby cios w naszą jedność, a od tego dzisiaj zależy nasza zdolność do obrony kraju – mówi Melnyk.

– Politycy chcą przerzucić na dowództwo wojskowe odpowiedzialność za nieudaną ofensywę, ale warto docenić to, że nasi żołnierze utrzymują linie obrony. Poza tym to zasługą Załużnego było to, że ukraińskie wojsko zdążyło się przygotować do obrony i kilka godzin przed agresją Rosji schowano m.in. systemy obrony przeciwlotniczej i samoloty, mimo że władze polityczne kraju nie wprowadziły stanu wojennego w warunkach realnego zagrożenia – twierdzi.