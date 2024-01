Intensywne działania mediacyjne prowadzone przez Katar, Stany Zjednoczone i Egipt skupiły się na kilku kwestiach dzielących Izrael i Hamas — w tym przerwanie działań wojennych, uwolnienie palestyńskich więźniów i zwiększenie pomocy dla Strefy Gazy.

Ostatnia runda rozmów miała miejsce 28 grudnia i doprowadziła do zmniejszenia różnicy zdań co do długości początkowego zawieszenia broni do około 30 dni, po tym jak Hamas zaproponował kilkumiesięczną przerwę - poinformowało źródło agencji Reutera.

Według sześciu źródeł, Hamas odmówił realizacji planów do czasu uzgodnienia przyszłych warunków trwałego zawieszenia broni.

Izrael starał się negocjować jeden etap po drugim, a Hamas dąży do zawarcia "umowy pakietowej", która uzgadnia trwałe zawieszenie broni przed uwolnieniem zakładników — powiedział palestyński urzędnik. Izrael i Hamas kontaktują się za pośrednictwem mediatorów, a nie bezpośrednio.