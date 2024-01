Ze słów przedstawiciela tureckiego Ministerstwa Obrony wynika, że Ankara nie wyklucza działań z udziałem wojsk lądowych w Syrii i Iraku.



Reklama

Turcy mszczą się za śmierć dziewięciu żołnierzy w północnym Iraku

W starciach z bojownikami uznawanej za organizację terrorystyczną przez Turcję, ale też USA i UE, Partią Pracujących Kurdystanu (PKK) zginęło dziewięciu tureckich żołnierzy, co pociągnęło za sobą tureckie ataki powietrzne i inne operacje wojskowe w północnym Iraku i północnej Syrii.



- Zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem do samoobrony, Turcja ma wszelkie uprawnienia do prowadzenia operacji mających zapewnić bezpieczeństwo jej granic. Tureckie Siły Zbrojne robią i będą robić wszystko, co jest niezbędne w miejscach i czasie, gdy będzie to wymagane — powiedział przedstawiciel tureckiego resortu obrony.



Tureccy żołnierze zginęli w rejonie rzeki Zap w północnym Iraku, podczas ataku PKK na posterunek tureckich sił zbrojnych — podał turecki resort obrony.