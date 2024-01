Jest porozumienie krajów NATO ws. oczyszczania z min Morza Czarnego

Minister obrony Turcji Yasar Guler, minister obrony Rumunii Angel Tilvar i wiceminister obrony Bułgarii Atanas Zapryanov podpisali porozumienie w Stambule w sprawie trójstronnej inicjatywy mającej na celu oczyszczenie wód Morza Czarnego z pływających w nich min.



Na Morze Czarne nie wpłyną żadne okręty NATO poza tureckimi, rumuńskimi i bułgarskimi

- Wraz z wybuchem wojny groźba spowodowana pływającymi w Morzu Czarnym minami wzrosła. Aby z tym walczyć... porozumieliśmy się w sprawie stworzenia grupy zadaniowej ds. zwalczania min na Morzu Czarnym — powiedział Guler.



Miny morskie stanowią zagrożenie dla statków cywilnych przewożących zboże z Ukrainy. Od 24 lutego 2022 roku doszło do kilku przypadków, gdy statki pasażerskie były uszkadzane przez eksplozje min morskich. Ostatnio wydarzyło się to w grudniu, gdy na minę wpłynął statek płynący do ukraińskiego portu nad Dunajem.



W rozminowaniu wód Morza Czarnego mają brać udział po trzy trałowce z każdego kraju, który jest stroną porozumienia, oraz jeden statek dowodzenia — informuje strona turecka.