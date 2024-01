Mobilizacja na Ukrainie kuleje

Innym problemem, z którym boryka się resort obrony, jest mobilizacja. Wojsko w tym roku potrzebuje setek tysięcy nowych żołnierzy, ale władze na razie nie wiedzą, jak pozyskać taką ilość nowych rekrutów, nie naruszając praw konstytucyjnych obywateli. Poprzednia propozycja rządu dotycząca m.in. pozbawienia usług konsularnych przebywających za granicą Ukraińców w wieku poborowym nie przeszła.

W czwartek Rada Najwyższa ma rozpatrzyć pięć propozycji ustaw w tej sprawie (jedna rządowa i cztery alternatywne). – Najważniejsze jest to, by wojskowi ukraińscy wiedzieli, ile czasu mają służyć. Nawet więźniowie skazani za przestępstwa wiedzą, kiedy powrócą do domu. Ukraińscy żołnierze tego nie wiedzą i tak nie powinno być. To tworzy podziały, bo wychodzi na to, że wojnę ciągnie na swoich barkach tylko część społeczeństwa – mówi Honczarenko, który jest autorem jednego z pięciu projektów ustaw dotyczących mobilizacji. Proponuje, by żołnierze walczący na linii frontu wracali do domu znacznie szybciej niż wojskowi znajdujący się na zapleczu.