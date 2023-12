Ukraińcy w odwecie zaatakowali Rosję. Nie żyje 14 osób, w tym dzieci

W kampanii wyborczej nikt o naprawie sądownictwa administracyjnego nie wspominał. Podczas gdy to głównie ono buduje zaufanie obywateli do organów państwa W szczególności zwykłych obywateli oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców, czyli tych którzy tworzą większość miejsc pracy i wpływów do budżetu.