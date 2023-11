Izraelskie dzieci śpiewają o niszczeniu Strefy Gazy

Nowa wersja piosenki jest znacznie bardziej "wojownicza". Dzieci śpiewają, że "IDF (Izraelskie Siły Obronne, armia Izraela) przekraczają granicę, by wyeliminować noszących swastyki". "Zetrzemy ich z powierzchni Ziemi", "pokażemy światu, jak niszczymy naszych wrogów" - słyszymy.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Palestyńczycy: 12 zabitych w szpitalu ostrzelanym przez izraelską artylerię 12 Palestyńczyków zginęło a dziesiątki zostało rannych w wyniku ostrzelania Szpitala Indonezyjskiego w Gazie przez izraelską artylerię - podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.

Oburzenie piosenką wśród Palestyńczyków i Izraelczyków

Piosenka była udostępniana w mediach społecznościowych przez propalestyńskich aktywistów, z komentarzami głoszącymi: "Izraelskie dzieci śpiewają o ludobójstwie w Gazie".



W Izraelu większość opinii publicznej również skrytykowała takie wykonanie piosenki.



"Mdłości. Czy jesteście w stanie zrobić cokolwiek poza zbezczeszczeniem oryginału i (...) wyrządzeniem szkody wizerunkowi Izraela?" - skomentowała jedna osoba. Inni nazwali klip „szalonym” i „uosobieniem złego smaku”.

"Mam nadzieję, że spadkobiercy... pozwą was i będziecie zmuszeni to odpublikować" - napisał jeden z internautów nawiązując do faktu, że Gouriemu, lewicowemu aktywiście, takie wykonanie utworu z pewnością by się nie spodobało.