Strefa Gazy: bitwa o szpitale. Dlaczego są takie ważne?

Jeśli więc szpital jest wyraźnie wykorzystywany do celów wojskowych, izraelski atak na niego jest kryty prawem międzynarodowym, ale tylko pod bardzo ścisłymi warunkami. – Nawet jeśli tak jest, nie zwalnia to Izraela z obowiązku ochrony ludności cywilnej – powiedział DW Marc Weller, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Cambridge. – To nie są dobrowolne ludzkie tarcze, które narażają się na niebezpieczeństwo. To cywile, którzy nie stracili prawa do ochrony.

Izraelskie użycie siły musi być „skierowane przeciwko Hamasowi i jego bojownikom” – powiedział Weller. – Oznacza to, że Izrael nie może przeprowadzać ataków na cele, w których szkody dla ludności cywilnej są nadmierne w stosunku do korzyści wojskowych, jakie przynosi ten rodzaj ataku – mówi ekspert. Musi to również stale podlegać ocenie podczas trwającej operacji wojskowej. Jeśli w trakcie tego procesu okaże się, że zaatakowane budynki nie są (lub już nie są) wykorzystywane do celów wojskowych, ataki te należy jak najszybciej przerwać.

Praworządna armia kontra organizacja terrorystyczna

Armia Izraela ma zatem niezwykle trudny orzech do zgryzienia. Niemniej jednak, ekspert prawa międzynarodowego Christoph Safferling z Uniwersytetu w Erlangen wyjaśnił nadawcy publicznemu ARD: „Izraelska armia jest demokratyczną armią państwa konstytucyjnego, która stara się przestrzegać humanitarnych ram prawa międzynarodowego i odpowiednio szkoli swoich żołnierzy. Przeciwnikiem jest Hamas, organizacja terrorystyczna, która nie dba o prawo międzynarodowe i oczywiście popełnia zbrodnie wojenne, biorąc zakładników i wykorzystując ludzi jako tarcze”.

Tym samym standardy moralne, które musi spełnić izraelska armia, są odpowiednio wysokie. – Izrael musi upewnić się, że szkody wyrządzone ludności cywilnej nie są nieproporcjonalne do korzyści wojskowych, jakie przynosi dana operacja – powiedział DW ekspert prawa międzynarodowego Marc Weller. – I wydaje się, że jest to coś, co staje się coraz bardziej problematyczne, im dłużej trwa ten konflikt i im bardziej działania wojskowe po stronie izraelskiej nieproporcjonalnie wpływają na ludność cywilną.