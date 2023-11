Izraelskie wojsko przeszukuje szpital Al-Szifa. Pokazuje znalezioną tam broń

- Będziemy kontynuowali te działania, aby zdobyć dalsze informacje i odkryć dodatkowe aktywa oraz ujawnić terrorystyczne działania wewnątrz szpitala - dodał.



Prezydent USA, Joe Biden, oskarżył Hamas o zbrodnie wojenne w związku z tym, że kwatera główna organizacji znajduje się pod szpitalem. Zapewnił też, że Izrael skierował do szpitala Al-Szifa "ograniczoną liczbę żołnierzy z bronią".



- Omówiliśmy z nimi konieczność bycia niezwykle ostrożnym - powiedział Biden dziennikarzom.



Jak dotąd izraelska armia nie poinformowała o odkryciu jakiegokolwiek wejścia do podziemnych tuneli na terenie kompleksu szpitalnego Al-Szifa.



Tymczasem Hamas zarzuca Izraelowi, że jego żołnierze sami przynieśli do szpitala Al-Szifa broń i umieścili ją tam, by oskarżyć Hamas o składowanie broni w szpitalu. - Wielokrotnie wzywaliśmy ONZ, WHO i Czerwony Krzyż, by zweryfikowały kłamstwa okupantów - oświadczył wysokiej rangi przedstawiciel Hamasu, Ezzat El Rashq.