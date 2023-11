Wojna w Ukrainie: Ukraińska broń pancerna na wschodnim brzegu Dniepru

Wschodni brzeg Dniepru: Rosjanie oczekują na ukraiński atak

Na razie jednak nie ma też informacji o tym, by Ukraińcy spod Krynek ruszyli do ataku. Jednak rosyjscy „korespondenci wojenni” przewidują, że może się to wkrótce stać. A ukraińskie oddziały zaatakują drogę prowadzącą wzdłuż rzeki do największej miejscowości w okolicy, Aleszek. Jeśli by to się Ukraińcom udało, to ze względu na podmokły i bagnisty teren „mogliby rozciąć rosyjskie zgrupowanie na kilka części, co ułatwiłoby im umocnienie się na zajętych odcinkach” – napisał jeden ze zdenerwowanych rosyjskich blogerów.

Zdenerwowani są chyba też rosyjscy dowódcy, bowiem ukraiński wywiad informuje, że od dwóch dni okupanci zakopują ładunki wybuchowe w pobliżu elementów infrastruktury krytycznej (rozdzielni gazu, podstacji elektrycznych etc.) na zajętych terenach w pobliżu rzeki, by móc je łatwo wysadzić w momencie odwrotu.

Na innych odcinkach frontu trwają walki pozycyjne. Jedynie w okolicach Robotyne (w zaporoskich stepach) Ukraińcy próbują posuwać się wąskimi, zalesionymi miedzami.

Nowy rosyjski dowódca grupy Dniepr zginął w ukraińskim ataku?

Ukraińcy nie atakują też w okolicach Krynek, a przynajmniej obecnie nic o tym obecnie nie wiadomo. Nerwowe działania saperów mogą być związane z pewnym chaosem, który musi panować po rosyjskiej stronie frontu. Na początku listopada Ukraińcy bowiem trafili (prawdopodobnie rakietami Storm Shadow) siedzibę dowództwa rosyjskiej Grupy Dniepr, broniącego okupowanego brzegu rzeki.

Trzy dni przed atakiem Kreml zmienił dowódcę tego zgrupowania, powierzając je dowódcy rosyjskich wojsk desantowych (znajdującemu się poprzednio w niełasce), gen. Michaiłowi Teplińskiemu. Jego poprzednikowi rosyjski wywiad zarzucił okłamywanie przełożonych i pomniejszanie ukraińskiego zagrożenia. Putin zażądał od Tieplińskiego, by ten podjął energiczne ataki, aby wyrzucić Ukraińców za rzekę. Ale teraz nie wiadomo nawet, czy przeżył on atak, czy może został ciężko ranny w nim.

Podobne uderzenie na rosyjski sztab Grupy Dniepr ukraińska armia wykonała pod koniec czerwca, torując drogę pierwszym desantom na okupowanym brzegu. Obecnie po wschodniej stronie Dniepru Ukraińcy utrzymują co najmniej trzy przyczółki (możliwe, że cztery), z który ten w okolicach Krynek jest największy. Mimo wielokrotnych ataków, a nawet ostrzeliwania rakietami balistycznymi Iskander, Rosjanom nie udało się zmusić ich do odwrotu.