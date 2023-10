Nasilające się operacje wojskowe Izraela gwałtownie zwiększyły strach 2,4 miliona mieszkańców Gazy, gdzie według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia zginęło ponad 8300 osób.

Netanjahu powiedział na konferencji prasowej, że zawieszenie broni będzie równoznaczne z poddaniem się Hamasowi, którego napastnicy zabili 1400 osób i wzięli ponad 230 zakładników.

- Wezwania do zawieszenia broni są wzywaniem Izraela do poddania się Hamasowi, poddania się terroryzmowi… To się nie stanie – powiedział, przysięgając, że Izrael będzie „walczył, aż ta bitwa zostanie wygrana”.

Netanjahu stwierdził, że tak jak ak Stany Zjednoczone nie zgodziły się na zawieszenie broni po zbombardowaniu Pearl Harbor lub po ataku terrorystycznym z 1 września, tak Izrael nie zgodzi się na zaprzestanie działań wojennych z Hamasem.