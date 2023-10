Wielka Brytania deklaruje, że chce zwycięstwa Izraela w wojnie z Hamasem

Walters wyraził też zaniepokojenie falą antysemityzmu i przemocy wobec Żydów na świecie.



- Jest niepokojące iż w czasie protestów (przeciwko wojnie w Strefie Gazy - red.) wznoszone są antysemickie slogany i wezwania do dżihadu. (Brytyjski) rząd na to reaguje - podchodzimy do bezpieczeństwa społeczności żydowskiej bardzo poważnie - mówił.



Izrael: Poranny atak rakietowy Palestyńczyków na miasteczko na południu kraju

Tymczasem w Izraelu rankiem rozległ się alarm, w związku z atakiem rakietowym z terytorium Strefy Gazy na teren przygraniczny i miasteczko Netiwot (zamieszkane przez ok. 50 tys. osób miasteczko w południowym Izraelu).



Niektóre z rakiet wystrzelonych w kierunku Netiwot wywołały zniszczenia - podaje Times of Israel. Uszkodzony miał zostać jeden budynek mieszkalny i ściana innego budynku.



W kierunku Netiwot ze Strefy Gazy miało zostać wystrzelonych ok. 30 rakiet. Część z nich została przechwycona przez Żelazną Kopułę, izraelski system obrony przeciwrakietowej.