Irański generał grozi Izraelowi. "Nie zawahamy się zaatakować Hajfy"

- Jeśli będzie to konieczne i rozkaz zostanie wydany, wystrzelimy rakietę w stronę Hajfy bez wahania - powiedział gen. Fadawi. Hajfa to miasto na północy Izraela, zamieszkiwane przez ok. 300 tys. osób.



Reklama

Reklama

Irański generał przekonuje, że "Ameryka może poświęcić Izrael"

Gen. Fadawi, w czasie spotkania ze studentami był pytany czy Iran podejmie "bezpośrednie działania przeciwko Izraelowi".



- Niektórzy z was, młodych, uważają za praktyczne działanie bezpośredni atak rakietowy na Hajfę. Oczywiście, jeśli będzie to niezbędne, zostanie to zrobione i zostanie zrobione bez wahania - stwierdził.



Czytaj więcej Dyplomacja Nieoficjalnie: Iran nie chce angażować się bezpośrednio w wojnę z Izraelem Przywódca Hamasu, Isma’il Hanijja rozmawiał w niedzielę wieczorem telefonicznie z szefem MSZ Iranu, Hosejnem Amirem Abdollahijanem na temat sposobów zatrzymania "brutalnych zbrodni" Izraela w Strefie Gazy - podaje Reuters.

Irański generał twierdził też, że Izraelskie Siły Obronne (IDF) kłamią na temat skuteczności tzw. Żelaznej Kopuły, tarczy antyrakietowej chroniącej Izrael. Według gen. Fadawiego jej skuteczność wynosi jedynie 30 proc.