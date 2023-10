Zaatakowane cele miały być związane z Hamasem i Islamskim Dżihadem.



Reklama

Reklama

Wojna w Izraelu: Izraelska armia atakuje Strefę Gazy i Liban

Izraelska armia atakuje z powietrza, wody i lądu cele w Strefie Gazy od 7 października - są to ataki odwetowe za atak Hamasu na Izrael. W Izraelu, w czasie ataku Hamasu zginęło ok. 1 400 osób, a ponad 200 zostało wywiezionych do Strefy Gazy w charakterze zakładników.



W nocy Izrael atakował z powietrza tunele używane przez Hamas i Islamski Dżihad w Strefie Gazy, obiekty wojskowe, stanowiska obserwacyjne oraz pozycje, z których prowadzony jest ostrzał moździerzowy i ostrzał z użyciem pocisków przeciwpancernych.



Ponadto izraelska armia miała ostrzelać "komórki terrorystyczne" w Strefie Gazy, w tym jedną z takich komórek prowadzących ataki rakietowe na pogranicze Izraela ze Strefą Gazy.