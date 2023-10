USA wetują rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ

Tekst – poparty w środę przez 12 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa – zawierał krytykę „ohydnych zbrodni terrorystycznych Hamasu” i nie zawierał bezpośredniego odniesienia do Izraela. Próbując zdobyć poparcie USA, projekt rezolucji nie wzywał wyraźnie do zawieszenia broni, zamiast tego odwoływał się do „przerwy humanitarnej”.

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield stwierdziła jednak, że rezolucja, starannie przygotowana przez brazylijskich dyplomatów, jest nie do przyjęcia, ponieważ nie wspomina się w niej o prawie Izraela do samoobrony. Wielka Brytania wstrzymała się od głosu, twierdząc, że w rezolucji nie wspomniano o sposobie, w jaki Hamas wykorzystuje zwykłych Palestyńczyków jako ludzkie tarcze.

Ambasador USA stwierdziła, że jest przerażona i zasmucona utratą życia, ale to działania Hamasu spowodowały kryzys humanitarny. Zaapelowała także o to, aby dać czas dyplomacji Joe Bidena na rozegranie sytuacji w Strefie Gazy..

Izrael podziękował USA za skorzystanie z weta. Chiny określiły to posunięcie jako „niewiarygodne”, podczas gdy Rosja stwierdziła, że jest to przykład podwójnych standardów Stanów Zjednoczonych. Dwóch członków G7 w Radzie – Japonia i Francja – odcięło się od USA, popierając wniosek.

Prezydent Egiptu zgodził się otworzyć przejście Rafah do Gazy dla pomocy humanitarnej

Prezydent Joe Biden, który z pokładu Air Force One tankującego paliwo bazie lotniczej Ramstein w Niemczech rozmawiał z prezydentem Abdelem Fattahem el-Sisi, powiedział, że Egipt zgodził się otworzyć przejście Rafah do Gazy dla pomocy humanitarnej.

Na początek przepuszczonych zostanie 20 ciężarówek z pomocą. Zanim się to jednak stanie, wymagane jest naprawienie drogi do Gazy. Wykonanie prac zajmie w czwartek około 8 godzin, pomoc wyruszy w piątek.