Mężczyzna wyjaśnił, że śmierć dziecka była lepsza niż cokolwiek innego, co mogło ją spotkać po trafieniu w ręce bojowników Hamasu.

- Była albo martwa, albo w Gazie, a jeśli wiesz cokolwiek o tym, co robią ludziom w Gazie, to jest to gorsze niż śmierć - wyjaśnił. - Sposób, w jaki cię traktują, nie mają jedzenia, nie mają wody - kontynuował.

Atak Hamasu na osiedla przy granicy ze Strefą Gazy. Bojownicy zabijali mieszkańców

Hand mówił, ze jego córka w niewoli mogłaby czekać latami na uwolnienie. - Śmierć była błogosławieństwem, absolutnym błogosławieństwem - powiedział.

Noc poprzedzającą atak bojowników 8-latka spędziła w domu przyjaciół. Nad ranem członkowie Hamasu wdarli się do kibucu i zamordowali ponad 100 cywili.

Mężczyzna relacjonuje, że nie martwił się, gdy dobiegł do niego dźwięk syreny alarmowej. - Gdy usłyszałem strzały było już za późno - powiedział. Nie był w stanie skontaktować się z córką, jej przyjaciółką ani matką jej przyjaciółki. Obawiając się o swoje życie, uciekł.