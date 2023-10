Czy Rosja użyje broni atomowej? Władimir Putin ma dylemat

Prof. Legucka uważa zaś, że Putin rzeczywiście mógłby się pokusić o uderzenie swoją najgroźniejszą bronią nad Dnieprem, ale w przypadku, gdyby np. ukraińska armia wkroczyła na Krym. - Aczkolwiek nie ma gwarancji, że uderzenie taktyczną bronią nuklearną zatrzyma ofensywę ukraińską. Gdyby jednak Putin zdecydował na użycie broni strategicznej, to zostałoby zauważone przez USA i cały Zachód, dzięki obserwacji satelitarnej. Uważam, że wtedy może dojść do prewencyjnego ostrzelania przez państwa NATO rosyjskiej infrastruktury wyposażonej w strategiczną broń jądrową. Bo, gdyby została użyta wobec Ukrainy broń strategiczna, miałoby to swoje konsekwencje dla wschodniej flanki NATO – mówi Legucka. Jej zdaniem Sojusz musiałby w takiej sytuacji działać prewencyjnie. - Szczególnie Amerykanie, którzy nie chcieliby dopuścić do takiego scenariusza w przyszłości ze strony Chin, Iranu czy Korei Północnej. To byłoby przełamanie pewnej bariery, na którą nie mogą pozwolić Amerykanie – uważa.

Czy Zachód dołączy do wojny Ukrainy z Rosją?

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow kilka dni temu mówił, że niektóre państwa "boją się Federacji Rosyjskiej". Stwierdził, że groźby jądrowe Kremla "pozostaną blefem dopóki państwa nie zaczną poddawać się takiemu szantażowi". - Jeżeli pozwolicie Rosji użyć bronie atomowej, to ją użyje - mówił w lokalnych mediach. Mówił też, że prędzej czy później na świecie powstanie "antyputinowska koalicja" na wzór tej koalicji, która walczyły z Niemcami Hitlera. - Dzisiaj mówi się o partnerach, jest sformułowanie "partnerzy strategiczni", ale antyputinowskiej koalicji dzisiaj nie ma - uważa Daniłow.

Czy jest szansa, by którekolwiek państwo na świecie wypowiedziało wojnę Rosji stając w obronie Ukrainy? - Pełne zaangażowanie po stronie Kijowa wspierających Ukrainę państw jest mało prawdopodobne. Dopiero wróciłam ze Stanów Zjednoczonych i mam wrażenie, że w amerykańskim społeczeństwie istnieje zmęczenie wojną i pomocą dla Ukrainy. Myślę, że do czasu wyborów prezydenckich zaangażowanie amerykańskie w pomoc Ukrainie się nie zwiększy, a wręcz przeciwnie, może być redukowane czy warunkowane. Nie wiemy jaki będzie wynik wyborów. Jeżeli wygrają demokraci, to może dojść do zwiększenia wsparcia międzynarodowego, ale jeżeli wygrają republikanie, to istnieje duże niebezpieczeństwo, że ta pomoc dla Ukrainy zostanie mocno ograniczona - mówi Legucka.