Patrioty i armaty

Znacznie trudniej, jeśli w ogóle, będzie można znaleźć zamianę w innej dziedzinie – broni przeciwlotniczej. Amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot okazały się zdolne do zestrzeliwania najnowszych, rosyjskich rakiet. Ukraińcy utrzymują jednak w tajemnicy to, czy Patrioty muszą mieć jakieś wsparcie, na przykład ze strony niemieckich samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard. Na pewno jednak nie ma czym zamienić ani tych systemów, ani pocisków do nich.

Trochę inaczej jest z amerykańskim zaopatrzeniem w amunicję artyleryjską. Z powodu jej braków w samych Stanach latem Waszyngton postanowił sięgnąć do zapasów pocisków kasetowych, ściągając na siebie falę krytyki. W tej sytuacji Ukraińcy sami przystąpili do produkcji amunicji artyleryjskiej o kalibrach dostosowanych do broni natowskiej. Jednocześnie w kilku krajach europejskich zaczęto zwiększać produkcję pocisków do natowskich armat, co sprawiło, że amerykańskie dostawy przestały być krytycznie ważne.

Obecnie Pentagon zapewnia, że pozostało mu jeszcze na rachunkach ok. 5 mld dol. niewykorzystanych z poprzednich transz pomocy. Stąd jeśli nawet dostawy na Ukrainę zmniejszą się, to nie od razu.

– To tymczasowe, Waszyngton będzie kontynuował swój faktyczny udział w konflikcie – rzecznik rosyjskiego prezydenta uważa, że sprawa wojskowej pomocy dla Ukrainy zostanie wkrótce rozwiązana.