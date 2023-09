Iran chwali się bronią. "Dron o największym zasięgu na świecie". Dostanie go Rosja?

- Nasze siły zapewniają bezpieczeństwo w rejonie Zatoki Perskiej - oświadczył w czasie parady prezydent Iranu, Ebrahim Ra’isi.

- Możemy nauczyć mieszkańców regionu, że opór to dzisiejsza droga. Tym, co zmusza wroga do odwrotu, nie jest poddanie się i wahanie, ale opór - dodał.



W ubiegłym miesiącu Iran opublikował nagranie z dronem Mohajer-6 i hasłem "szykujcie schrony" w językach hebrajskim i perskim, co potraktowano jako groźbę pod adresem Izraela.



Dron Mohajer-6 może być uzbrajany w pociski manewrujące i bomby podwieszane pod skrzydłami.

Mohajer-6 został po raz pierwszy zaprezentowany w 2016 roku a do masowej produkcji wszedł w 2018 roku. Drony te mogą być wykorzystane zarówno do prowadzenia rozpoznania, jak i zakłócania wrogiej łączności, prowadzenia walki radioelektronicznej oraz uderzeń powietrze-ziemia.