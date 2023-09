Rusłan Szoszyn: Wojna w Górskim Karabachu to test dla Zachodu. Waży się los Armenii

Nie bez znaczenia pozostaje też to, że Armenia ignorowała w ostatnim czasie wszelką współpracę z Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (członkami której są też Rosja, Białoruś, Kirgizja i Tadżykistan). Paszynian poszedł dalej i udzielił ostatnio szeregu wywiadów zachodnim mediom, w których mówił, że powierzenie bezpieczeństwa kraju Rosji było błędem. Przypieczętował to swoim oświadczeniem, w którym zapowiedział ratyfikację Statutu Rzymskiego MTK przez parlament Armenii, co w Moskwie odebrano jako policzek wymierzony w Władimira Putina, ściganego listem gończym przez MTK.

Wiele więc wskazuje na to, że w najbliższych dniach będzie ważył się los nie tylko Górskiego Karabachu, ale i Armenii. Jeżeli protestującym uda się obalić Paszyniana i doprowadzić do starcia ormiańskich sił zbrojnych z Azerbejdżanem, suwerenność tego kraju będzie zagrożona i prawdopodobnie dojdzie do interwencji Rosji (która posiada tam bazę wojskową). Azerbejdżan w ten sposób odzyskałby utracony niegdyś Górski Karabach, a demokratycznie wybrany i próbujący ostatnio zbliżać się z Zachodem rząd Paszyniana w Erywaniu zostałby zastąpiony siłami prorosyjskimi. Teraz wszystko będzie zależało od tego, jak zachowają się liderzy zachodnich mocarstw, czy będą w stanie powstrzymać wojnę i uratować Armenię przed destabilizacją i całkowitym pochłonięciem przez Rosję. Czy zaproponują plan pokojowy? Nie jest to proste zadanie. Znacznie łatwiej było klepać Paszyniana po ramieniu i udawać duże zainteresowanie losem tego oddalonego od Europy regionu.