Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 572 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W swoim wystąpieniu, w niedzielę wieczorem, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, podziękował ukraińskim przeciwlotnikom i Siłom Powietrznym za coraz większą liczbę strącanych rosyjskich rakiet.

Kapral Madina Kabałojewa została uznana za winną niestawienia się na służbę podczas „częściowej” mobilizacji, która rozpoczęła się we wrześniu 2022 r., co według obowiązującego prawa jest zbrodnią wojenną zagrożoną karą do 10 lat więzienia.

Według dziennika "Kommiersant" garnizonowy sąd wojskowy we Władykaukazie na południu Rosji skazał Kabałojewę na sześć lat kolonii karnej.

W sądzie Kabałojewa zeznawała, że lekarze z firmy medycznej sprawującej opiekę nad jej oddziałem zalecili jej tymczasowe odejście z wojska na czas ciąży. Była pewna, że lekarze przekazali jej dowództwu odpowiednie dokumenty wraz z rekomendacją zwolnienia ze służby.