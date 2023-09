Wywiad Ukrainy: Rosjanie rzucają do walki armię, która nie ma prawie połowy uzbrojenia

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 572 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W swoim wystąpieniu, w niedzielę wieczorem, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, podziękował ukraińskim przeciwlotnikom i Siłom Powietrznym za coraz większą liczbę strącanych rosyjskich rakiet.

Budanow stwierdził, że "w obecnej fazie wojny rosyjska armia okupacyjna "nie ma rezerw strategicznych", wbrew temu co deklaruje Federacja Rosyjska.



Reklama

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy: Rosjanie szukają zasobów wojskowych na całym świecie

- Absolutnie nie mają rezerw strategicznych... Jeśli wszystko w Rosji jest w porządku i mają wystarczające zasoby, dlaczego szukają ich (zasobów wojskowych - red.) w różnych częściach świata? - pytał.



Budanow mówił też, że sytuacja na froncie już zmusiła Federację Rosyjską, by rzucić do walki nie w pełni ukompletowane rezerwy, które nie miały być kierowane do walki przed końcem października.