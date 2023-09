Brytyjski generał: Ukraina nie może teraz pokonać Rosji, ale zwycięstwo do 2025 r. jest możliwe

Ukraina dysponuje wystarczającą obroną przeciwlotniczą, by pokryć około jednej trzeciej swojego terytorium, a niedobór amunicji artyleryjskiej został tylko tymczasowo rozwiązany dzięki dostawom amunicji kasetowej ze Stanów Zjednoczonych. Armii poważnie brakuje sprzętu do rozminowywania. Uzupełnienie tych braków spowoduje, że wojna przeciągnie się co najmniej na następny rok.

Brytyjski generał: Ataki na rosyjskie pozycje nie powinny ustępować zimą

Zdaniem gen. Barrona, Ukraińcy nie powinni upierać się przy znaczącym sukcesie na polu bitwy, dopóki nie będą dysponowali środkami, by to osiągnąć.

Zasugerował również, że presja na rosyjskie pozycje obronne powinna być utrzymywana przez całą zimę.

"Wiązanie wojsk rosyjskich z frontem będzie stopniowo osłabiać ich siłę, wolę i rezerwy. Jeśli morale rosyjskiej armii jest już złe, to musi się jeszcze pogorszyć" - ocenił.

"Ukraina musi systematycznie osłabiać kontrolę wojskową Rosji nad swoimi terytoriami do 2024 roku i później. Zniszczenie artylerii jest ważne, podobnie jak ataki na cele znajdujące się głębiej na tyłach okupowanej części Ukrainy. Celem jest zniszczenie rosyjskich zdolności wojskowych szybciej, niż można je zastąpić, czyniąc je niezdolnymi do wytrzymania silniejszej przyszłej ukraińskiej ofensywy" - dodał.